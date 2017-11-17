У Києві жінка з дитиною майже місяць прожили в квартирі з трупом матері (фото, відео)

У Києві жінка з дитиною майже місяць прожили в квартирі з трупом матері. Про це повідомляє поліція області.

Про подію стало відомо від небайдужої сусідки, яка почула специфічний запах із помешкання та викликала поліцію.

32-річна власниця помешкання, звідки доносився підозрілий запах, відмовилася відчиняти правоохоронцям двері. І коли жінка почула, що поліцейські збираються звернутися до рятувальників, погодилася.

"У квартирі дійсно був нестерпний запах, а коли ми її оглянули, то в одній із кімнат на підлозі знайшли труп жінки із ознаками розкладання. Як нам пояснила власниця помешкання, це її 59-річна мати, яка померла півтора тижня тому, тож зараз цю інформацію ми перевіряємо", - йдеться у повідомленні.

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9-річну доньку молодої жінки доправили до притулку для дітей. Зараз із дівчиною працюють психологи, а у найближчий час її забере батько, у зв'язку із неадекватною поведінкою матері.

«Сусіди розповіли нам, що запах у під’їзді почули ще місяць тому. Викликали поліцію, коли зрозуміли, що виходить він із квартири, де проживала жінка похилого віку, яку вони давно не бачили. Донька померлої повідомила, що не викликала швидку та поліцію, тому що думала, що їй потрібно буде платити кошти, яких у неї не було», - додав начальник Дніпровського УП Олександр Кузьмін.

Для встановлення причини смерті тіло померлої направлено на експертизу, за результатами якої буде прийнято рішення щодо відкриття кримінального провадження.

Раніше на узбіччі у Києві виявили авто з трупом чоловіка.