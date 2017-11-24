У Харківській області кішка задушила тримісячне немовля. Як повідомляє відділ комунікації Головного управління Національної поліції в Харківській області, нещасний випадок стався 23 листопада в селі Цупівка Дергачівського району.

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Повідомлення про загибель хлопчика надійшло в поліцію від жителів села о 19.00. На місце події виїжджали співробітники слідчо-оперативної групи, ювенальної превенції, експерти-криміналісти.

Попередньо встановлено, що батьки вивезли на вулицю візочок з немовлям для прогулянки і на деякий час залишили дитину саму.

"Коли дорослі повернулися, то побачили, що у візочок залізла кішка і лягла дитині на обличчя. За попередніми висновками експертів, смерть хлопчика настала в результаті асфіксії", - сказано в повідомленні.

До Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено інформацію за ч. 1 ст. 166 Кримінального кодексу (злісне невиконання обов'язків з догляду за дитиною або за особою, щодо якої встановлено опіку чи піклування). Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від двох до п'яти років. Досудове розслідування триває.