У наметовому містечку під Верховною Радою сталася пожежа (фото)

У наметовому містечку в Маріїнському парку згорів один із наметів. Про це повідомили у прес-службі Національної поліції Києва в Facebook.

"О 9:40 правоохоронці помітили задимлення в наметовому містечку біля Верховної Ради України. І поліцейські, і рятувальники, які перебували на чергуванні, відразу кинулися туди, а потім загасили намет, який горів", – йдеться в повідомленні.

У відомстві додали, що в результаті інциденту ніхто не постраждав. За попередньою інформацією пожежників, пожежа почалася від буржуйки, яка була там встановлена.

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Зазначимо, що в центрі Києва з 17 жовтня розташовується наметове містечко прихильників лідера партії "Рух нових сил" Міхеїла Саакашвілі.

Нагадаємо, що під стінами Верховної Ради з 17 жовтня проходить акція протесту соратників екс-губернатора Одеської області, лідера партії "Рух нових сил" Михеїла Саакашвілі і низки інших опозиційних політиків. Мітингують на підтримку так званої "великої політичної реформи".