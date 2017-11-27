Син нардепа Попова може бути причетний ще до 5 пограбувань в Києві - ЗМІ (фото)

14-річний син нардепа від "Радикальної партії" Ігоря Попова був затриманий за розбійний напад на продуктовий магазин. За даними джерел в поліції Києва, син депутата може бути причетний ще до 5 аналогічних нальотів на невеликі продуктові магазинчики, де, як правило, йде жвава торгівля, є достатньо готівки, але охорона, сейф і тривожна кнопка відсутні. Про це повідомляє "Страна.uа".

В магазин забігли двоє молодиків у масках. Під загрозою предмета, схожого на пістолет, забрали виручку - всього 2 000 гривень. Одного з них вдалося затримати покупцям.

Як повідомляють оперативники обидва затриманих схожі на осіб, на рахунку яких вже 5 аналогічних злочинів. Зважаючи на затримання депутатського сина на місце виїжджало керівництво Оболонського управління поліції і столичного главку.

Сам народний депутат заявив, що всі винні в цьому злочині повинні понести відповідальність.

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"У той же час, за даними наших джерел, зараз люди близькі до сім'ї Попова намагаються домовитися зі слідством і прокуратурою, щоб до суду направляли тільки один епізод з Рокоссовського і не докручивали інші. Що, звісно, вплине на суворість вироку", - сказано в повідомленні.

Відповідно до ч. 2 ст. 22 Кримінального кодексу кримінальна відповідальність за розбій настає з 14 років, тобто віку якого вже досяг син депутата. За груповий розбій за ч. 2 ст. 187 КК загрожує покарання до 10 років з конфіскацією майна.

Мотивом цього злочину, на думку джерел у поліції, могла бути проста малолітня тяга до "блатної романтики", оскільки у Попова-молодшого нестачі в грошах не було.

Про те ж говорить і нардеп Антон Геращенко. "Дійсно, пару років тому хлопчик почав змінюватися. У нього з'явилися нові знайомі, які судячи з усього втягнули його в подібного роду кримінальні речі", – розповів Геращенко.