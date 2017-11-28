На Тернопільщині поліцейські знайшли 19-річну дівчину, яку родичі шукали дві доби.

Як повідомили УНІАН в секторі комунікацій головного управління Національної поліції України в Тернопільській області, 27 листопада до Тернопільського відділення поліції звернувся мешканець села Острів Тернопільського району.

Чоловік повідомив, що його донька ще 25 листопада пішла з помешкання родички та не повернулась.

Працівники поліції розшукали дівчину. Виявилося, що поки схвильовані батьки шукали дочку, вона відпочивала з друзями. Злочинних проявів щодо дівчини поліція не встановила.