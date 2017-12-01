У Харкові під час пожежі в приватному будинку загинула дитина, ще двох дітей госпіталізувано

У результаті пожежі в приватному будинку в Холодногірському районі Харкова загинула 8-місячна дівчинка, її двох братів госпіталізовано. Як повідомляє прес-служба Головного управління Національної поліції в Харківській області, пожежа сталася 30 листопада, за попередніми даними через необережне поводження з сірниками.

У поліції зазначили, що трагедія сталася, коли 29-річна мати залишила дітей вдома самих, щоб зателефонувати зі стаціонарного телефону у центрі мікрорайону. Їх 32-річний батько у цей час перебував на роботі. Сім'я на обліку в поліції не перебувала.

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Діти госпіталізовані в Харківську міську клінічну лікарню швидкої і невідкладної медичної допомоги ім. Мещанінова.

За даними лікарів, двоє хлопчиків віком 2 і 3 роки отруїлися чадним газом, а дівчинка отримала опіки різних частин тіла і була поміщена в опіковий центр у важкому стані. Медикам не вдалося її врятувати.

Слідчий відкрив кримінальне провадження за ч. 1 ст. 166 Кримінального кодексу (злісне невиконання обов'язків по догляду за дитиною).

За інформацією ГУ ДСНС у Харківській області, повідомлення про пожежу в приватному будинку на двох господарів на вул. Біломорській, 28, надійшло о 12:35. Рятувальникам подзвонив випадковий свідок, який помітив дим.

Біля будинку він зустрів двох хлопчиків, які розповіли, що всередині будинку залишилася їх сестра.

Чоловік, увійшовши в задимлений будинок, знайшов в одній з кімнат дівчинку і виніс її на вулицю.

До місця пожежі було направлено 4 пожежно-рятувальні підрозділи ДСНС.

На момент їх прибуття в одній з половин будинку вогнем були охоплені домашні речі на площі близько 10 кв. м. Рятувальники ліквідували пожежу о 13:45.