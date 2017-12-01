В Харкові випадковий перехожий врятував немовля з охопленого полум'ям будинку (відео)

В Харкові чоловік виніс з палаючого приватного будинку восьмимісячне немовля.

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Як йдеться в сюжеті ТСН, чоловік спочатку помітив дим, який валив в одного з приватних будинків. За хвилину до нього вибігло двоє переляканих малюків та сказали, що у хаті – їхня сестричка.

Чоловік не вагаючись кинувся у будинок, та виніс звідти 8-місячне немовля. Дівчинка отримала численні опіки, за її життя зараз борються лікарі. Її братів - двох та трьох років - теж доправили до лікарні. Вони надихалися чадним газом.

Чому спалахнула пожежа, наразі невідомо. Матір дітей запевняє, все відбулося лише за кілька хвилин, на які вона залишила дітей.