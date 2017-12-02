На Закарпатті затримали велику партію контрабандних цигарок на кордоні з ЄС (фото)

Співробітники Закарпатської митниці ДФС затримали громадянина України, який намагався нелегально вивезти 100 тисяч пачок цигарок в Румунію.

Про це повідомила прес-служба Закарпатської митниці.

Водій вантажного автомобіля намагався провезти через кордон цигарки, сховавши їх у пиломатеріалах з хвої.

Під час аналізу поданих до митного контролю товаросупровідних документів та інформації отриманої від працівників спецпідрозділу СБУ працівниками оглянули вантаж та виявили 22 тисяч пачок "Rothmans" з акцизними марками України та 78 тисяч пачок "Marble" без акцизних марок.

Зазначені дії мають ознаки порушення митних правил, передбаченого ч. 1 статті 483 Митного кодексу України. Наразі складено протокол про порушення митних правил, цигарки орієнтовною вартістю 1 млн 600 тис. грн, пиломатеріали та напівпричеп вилучено.

Нагадаємо, генеральний директор Європейського бюро з питань запобігання зловживанням та шахрайству (OLAF) Джованні Кесслер заявляв, що східний кордон ЄС перебуває під ризиком контрабанди цигарок з України.