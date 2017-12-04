У Києві маршрутка з пасажирами врізалася у вантажівку (фото)

У неділю ввечері, 3 грудня, у Києві сталася ДТП за участю маршрутки. Про це повідомляє Dtp.kiev.ua на сторінці в Facebook.

Автопригода сталася на вулиці Палладіна поряд з поворотом на смт Коцюбинське.

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Зазначається, що вантажівка DAF стояла у правому ряді, в неї на повному ходу в'їхав мікроавтобус, який прямував за маршрутом 745.

В результаті аварії постраждали три людини- водій та два пасажири - вони госпіталізовані. Повідомляється, що у них несерйозні травми.

"Водія деблокували бійці ДСНС. Ще трьом пасажирам медичну допомогу надали на місці", - йдеться в повідомленні.

Раніше УНІАН повідомляв, що 27 листопада на столичній Троєщині автобус протаранив припарковану вантажівку, унаслідок чого постраждала літня пасажирка автобуса. Люди, які були в автобусі, стверджують, що водій їхав швидко і невпевнено: автобус носило по дорозі і він декілька разів заїжджав на бордюр.