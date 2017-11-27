У Києві маршрутний автобус на повному ходу протаранив вантажівку, є постраждала (фото, відео)

На столичній Троєщині маршрутний автобус протаранив припарковану вантажівку, унаслідок чого постраждала літня пасажирка маршрутки.

У потерпілої жінки є підозра на перелом кінцівок. Люди, які були в автобусі, стверджують, що водій їхав швидко і невпевнено: автобус носило по дорозі і він декілька разів заїжджав на бордюр, передає Еспресо.

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Врешті-решт біля кінцевої зупинки автобус протаранив припарковану вантажівку. Від удару багатотонник відкинуло приблизно на 25 метрів. В автобусі було багато пасажирів, зокрема діти.

Поліцейські стверджують, що у водія немає явних ознак алкогольного сп'яніння,а от щодо наркотичного - це встановить лікар нарколог, адже саме до нього на прийом після такої аварії і потрапить водій.

Як повідомляв УНІАН, 27 листопада у Києві бензовоз протаранив "Опель", двоє людей загинуло.