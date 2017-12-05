У Дніпрі маршрутка збила чоловіка на пішохідному переході (відео)

У Дніпрі ввечері 4 грудня маршрутка збила чоловіка просто на пішохідному переході, йдеться в сюжеті ТСН.

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У постраждалого численні забої, а також серйозна травма стегна. Зараз він у лікарні. ДТП сталась пізно ввечері. Водій запевняв, що в темряві не помітив пішохода. Маршрутник з місця аварії не тікав і пройшов усі необхідні експертизи, їхні результати поки не відомі.

Повідомляється, що за два дні у місті це вже другий випадок, коли маршрутки збивають людей на зебрі.

Тепер водію маршрутки, через якого постраждав чоловік, загрожує до трьох років позбавлення волі.

Як повідомляв УНІАН, раніше повідомлялося, що на Тернопільщині розшукують водія, який збив велосипедистку і втік з місця пригоди.