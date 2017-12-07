У Львові в ДТП загинув волонтер "Самооборони"

У Львові 6 грудня водій автомобіля BMW скоїв наїзд на 37-річного Тараса Білика - волонтера "Самооборони", після чого втік.

Від отриманих травм чоловік помер на місці ДТП, передає "Варта 1".

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Поліцейські встановили, що до скоєння смертельного ДТП може бути причетний 27-річний мешканець Яворівського району, водій автомобіля BMW.

За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч.2 ст.286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортним засобом) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання від 3 до 8 років позбавлення волі без права керувати транспортними засобами терміном до 3 років або без такого.

Як повідомляв УНІАН, у Дніпрі ввечері 4 грудня маршрутка збила чоловіка просто на пішохідному переході.