Житомирські поліцейські затримали організатора та виконавця понад десятка шахрайств на суму більше мільйона гривень (фото)

Правоохоронці Житомирського відділу поліції затримали двох підозрюваних у шахрайствах по всій Україні на суму більше мільйона гривень.

Про це УНІАН повідомили у відділі комунікацій поліції Житомирської області.

Як зазначається у повідомленні, організатор відпрацював кілька схем шахрайств, за допомогою яких отримував тисячні прибутки, фактично ніде не працюючи.

"Цей чоловік через інтернет-мережу підшукував клієнтів, укладав з ними домовленості про купівлю товару, та просив надіслати його через поштову службу. У відділенні через третю особу, якій надавав підроблені документи ніби власника товару, він отримував його, сплачуючи лише за доставку",- уточнили УНІАН у поліції.

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Вже відомо, що підозрюваний у шахрайстві причетний до цілої низки подібних афер. Він діяв обережно, щоразу залучаючи до отримання товару за підробленими документами іншу особу, яку у деталі своєї оборудки не посвячував.

Після реалізації чергової такої схеми, правоохоронці карного розшуку Житомирського відділу поліції затримали виконавця у Луцьку, куди він прибув за товаром.

"Ще за кілька днів, 9 грудня, у Житомирі за місцем тимчасового проживання і був затриманий підозрюваний організатор шахрайської схеми, 28-річний уродженець Червоноармійського району Житомирщини. Нами розслідується 3 факти подібних шахрайств, однак у нас є інформація, що подібні схеми він реалізовував у Києві, Одесі, Харкові, Львові, Умані, Чернівцях та інших містах України", - наголосили у поліції.

З серпня 2016 року цей чоловік розшукувався Сарненським відділом поліції Рівненщини за низку шахрайств з використанням підроблених документів.

Зловмиснику та його спільникові вже оголошено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст. 190 (Шахрайство), ст. 358 (Підроблення документів, печаток, штампів та бланків, збут чи використання підроблених документів, печаток, штампів) Кримінального кодексу України.

Вирішується питання про обрання відносно організатора міри запобіжного заходу.