На Тернопільщині, впавши з дерева, смертельно травмувався місцевий житель. Як повідомили УНІАН в секторі комунікацій головного управління Національної поліції України в Тернопільській області, до правоохоронців Заліщицького відділення поліції від чергового лікаря районної лікарні надійшло повідомлення, що у селі Устечко смертельно травмувався мешканець села Новосілка.

Працівники поліції з’ясували, що чоловік у родичів обчищав сухе дерево. Під час обрізання з вершечка дерева відламалася велика гілка та впала на потерпілого. Він, втративши рівновагу, впав з висоти більше трьох метрів.

Чоловік помер на місці події.

Відомості про подію внесені до єдиного реєстру досудових розслідувань. Слідчі встановлюють детальні обставини нещасного випадку.