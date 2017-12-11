На Тернопільщині, впавши з дерева, смертельно травмувався місцевий житель

18:16, 11 грудня 2017
Інциденти
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Працівники поліції з’ясували, що чоловік у родичів обчищав сухе дерево.

На Тернопільщині, впавши з дерева, смертельно травмувався місцевий житель. Як повідомили УНІАН в секторі комунікацій головного управління Національної поліції України в Тернопільській області, до правоохоронців Заліщицького відділення поліції від чергового лікаря районної лікарні надійшло повідомлення, що у селі Устечко смертельно травмувався мешканець села Новосілка.

Працівники поліції з’ясували, що чоловік у родичів обчищав сухе дерево. Під час обрізання з вершечка дерева відламалася велика гілка та впала  на потерпілого. Він, втративши рівновагу, впав з висоти більше трьох метрів.

Чоловік помер на місці події.

Відомості про подію внесені до єдиного реєстру досудових розслідувань. Слідчі встановлюють детальні обставини нещасного випадку.

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Теги: #Тернопільщина дерево жертва