На Дніпропетровщині поховали дівчинку, яку застрелив 10-річний братик (відео)

Сьогодні, 12 грудня, на Дніпропетровщині батьки та рідні попрощалися з маленькою Віолеттою, якій невдовзі мало виповнитись три роки.

На похорон з'їхалися кілька десятків людей з інших районів області, адже у Вакулове діти приїхали лише на відпочинок до прадідуся. Як усе сталося – ніхто не знає достеменно й досі. За словами місцевих, напередодні пенсіонер вирушив на ринок, а 10-річного правнука та його сестру залишив вдома самих, передає ТСН.

"Людина вийшла в центр по хліб. Внучок його (прадідуся) сам знайшов – прибіг у центр. Там відстань невелика, він шукав дідуся і привів додому", - розповідають у селі.

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Хлопчик десь знайшов саморобний пристрій для відстрілювання мисливських набоїв та поцілив у сестру. Дівчинка загинула миттєво.

Кримінальне провадження порушено за статтею "Умисне вбивство" й перевіряють, де саме хлопець знайшов зброю. За однією з версій, небезпечне знаряддя школяр знайшов на смітнику поруч з хатою.

"Кримінальна відповідальність, згідно з українським законодавством, наступає з 14 років. Слідчими діями буде вирішено ступінь відповідальності інших осіб – батьків, дідуся, які можуть бути причетні до скоєння цього правопорушення", - повідомляють у поліції області.

Нагадаємо, на Дніпропетровщині десятирічний хлопчик знайшов пістолет та випадково вистрелив з нього у свою дворічну сестру.