В Одесі біля управління міськради невідомі "коктейлем Молотова" підпалили Lexus чиновника

В Одесі невідомі підпалили автомобіль Lexus чиновника міськради, кинувши в нього пляшку із запальною сумішшю. Як повідомив УНІАН представник Головного управління Національної поліції в Одеській області, 12 грудня близько 21.00 до поліції надійшло повідомлення про те, що двоє невідомих кинули «коктейль Молотова» в іномарку, яка належить начальнику управління земельних ресурсів Одеської міської ради Дмитру Коту.

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Представник главку уточнив, що автомобіль було припарковано на вулиці Артилерійській, 1, - біля будівлі, в якому розміщено вказане управління.

«Кинули пляшку із запальною сумішшю і підпалили автомобіль Lexus», - зазначив поліцейський.

Значної пожежі вдалося уникнути завдяки пильності вахтерів: побачивши полум'я, вони зуміли його загасити.

Радник начальника регіонального главку Нацполіції Руслан Форостяк підтвердив УНІАН сам факт події. на даний час проводиться відповідна перевірка, встановлюються обставини події.

Як повідомляв УНІАН, раніше у центрі Одеси зловмисник стріляв у заступника голови облради.