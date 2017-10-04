У центрі Одеси зловмисник стріляв у заступника голови облради

У центрі Одеси сьогодні ввечері зловмисник стріляв у заступника голови Одеської обласної ради Олега Радковського.

Як повідомив УНІАН представник Головного управління Національної поліції в Одеській області, невідомий кілька разів вистрілив у потерпілого біля ресторану «Бабель Фіш», що на вулиці Грецькій.

За попередніми даними, чоловік дістав 3 вогнепальні поранення.

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У прес-службі управління патрульної поліції Одеси підтвердили факт стрілянини.

«На місці працює слідчо-оперативна група», - повідомили у прес-службі.

Радковський - відомий бізнесмен (зокрема, співвласник холдингу «Берег-груп»), колишній депутат Верховної Ради від партії «Батьківщина», є першим заступником голови Одеської обласної ради.

Також речниця Генпрокуратури України Лариса Сарган зазначила, що відкрито кримінальне провадження за фактом замаху на вбивство Радковського. Правоохоронці розшукують стрільця. Сам чиновник перебуває у лікарні, його стан стабільний, йому надано цілодобову охорону.