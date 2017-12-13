Лейтенанта поліції, який разом із чотирма патрульними грабував людей на вокзалі у Києві, оголосили у розшук

Прокуратура оголосила у розшук працівника патрульної поліції, який підозрюється у вчиненні серії грабежів під час несення служби на Центральному залізничному вокзалі м. Києва. Про це УНІАН повідомили у прес-службі прокуратури міста Києва.

Як зазначається, 27-річного лейтенанта поліції разом з іншими чотирма співробітниками патрульної поліції у вересні було викрито під час вчинення злочину.

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Слідчі встановили, що зазначені правоохоронці, перевищуючи свої повноваження із застосуванням насильства, за попередньою змовою між собою, упродовж декількох місяців систематично здійснювали напади на подорожуючих громадян з метою пограбування.

Підозрюваному суд обрав запобіжний захід у вигляді домашнього арешту. Однак, наголосили у прокуратурі, незважаючи на неодноразові виклики слідчого, працівник поліції не з'являвся до прокуратури. У подальшому з’ясувалося, що підозрюваний взагалі не перебуває за адресою постійного проживання. На даний час місцезнаходження підозрюваного невідоме.

Зважаючи на це, прокуратурою поліцейського оголошено у розшук. Суд дав дозвіл на затримання підозрюваного та його доставку у судове засідання для розгляду клопотання про зміну запобіжного заходу з домашнього арешту на тримання під вартою. Досудове слідство у кримінальному провадженні триває та перебуває на контролі керівництва прокуратури міста.

Як повідомляв УНІАН, нещодавно на Житомирщині заарештували чотирьох членів наркобанди, яку організував екс-голова місцевого ВБНОН.