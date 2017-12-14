У Києві авто серед білого дня збило на смерть пенсіонерку - водій утік з місця ДТП (фото)
16:20, 14 грудня 2017Інциденти
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Загибла пенсіонерка жила за сотню метрів від місця трагедії.
Водій утік з місця ДТП / фото espreso.tv
У Солом'янському районі Києва невідоме авто збило жінку та зникло з місця ДТП.
Аварія сталася близько 14:00 у приватному секторі. Від отриманих травм жінка 1945 року народження загинула, передають "Вартові Еспресо".
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Вона виявилася місцевою жителькою - жила за сотню метрів від місця трагедії.
На місці події працюють слідчі, які встановлюють транспортний засіб, що збив пенсіонерку.
Як повідомляв УНІАН, 10 грудня у столиці на вулиці Нижній Вал водій автомобіля Nissan врізався в зупинку громадського транспорту і збив трьох людей.
фото espreso.tv
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