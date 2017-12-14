У Києві авто серед білого дня збило на смерть пенсіонерку - водій утік з місця ДТП (фото)

У Солом'янському районі Києва невідоме авто збило жінку та зникло з місця ДТП.

Аварія сталася близько 14:00 у приватному секторі. Від отриманих травм жінка 1945 року народження загинула, передають "Вартові Еспресо".

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Вона виявилася місцевою жителькою - жила за сотню метрів від місця трагедії.

На місці події працюють слідчі, які встановлюють транспортний засіб, що збив пенсіонерку.

Як повідомляв УНІАН, 10 грудня у столиці на вулиці Нижній Вал водій автомобіля Nissan врізався в зупинку громадського транспорту і збив трьох людей.