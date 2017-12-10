У Києві автомобіль влетів у зупинку, серед постраждалих 12-річна дитина (фото, відео)
19:56, 10 грудня 2017Інциденти
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Водій збив трьох людей на зупинці, всі вони госпіталізовані.
За словами водія, автомобіль занесло / facebook.com/KyivOperativ
У столиці на вулиці Нижній Вал водій автомобіля Nissan врізався в зупинку громадського транспорту і збив трьох людей. Про це повідомляє "Київ Оперативний" на своїй сторінці в Facebook.
Зі слів водія-винуватця, на трамвайних коліях автомобіль занесло і він вилетів на тротуар у зупинку громадського транспорту. Там в цей час стояли 3 людини, серед них була дитина 12 років. Всі троє госпіталізовані з різними травмами.
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Раніше в Житомирі автомобіль врізався в зупинку, серед постраждалих 7-річна дівчинка.
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