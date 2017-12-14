На Дніпропетровщині у пожежі в містечку для переселенців загинула 2-річна дівчинка (фото, відео)

14-го грудня о 15:23 у місті Кам’янське Дніпропетровської області виникла пожежа у модульному містечку для тимчасово переміщених осіб. Про це повідомили у прес-службі ДСНС.

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На місці події після прибуття рятувальники встановили, що вогнем була охоплена одноповерхова житлова будівля, металева, розміром 20х20 метрів, яка вміщує у собі 4 квартири.

"Під час ліквідації пожежі виявлено тіло дитини – дівчинки, 2015 року народження. У квартирі проживала родина із семи осіб, з них – п’ятеро дітей", - йдеться у повідомленні.