Скорочення кількості американських військ у Європі не створить додаткового навантаження на оборону континенту, заявив верховний головнокомандувач ОЗС НАТО в Європі генерал Алексус Грінкевич, пише Politico.

"Я впевнений у можливостях" Європи і Канади. Ми готові сьогодні до будь-яких криз і непередбачених обставин", - заявив він.

Гринкевич наголосив, що політична напруженість, пов'язана з мирними переговорами щодо України, "ніяк не вплинула... на здатність виконувати нашу місію з точки зору НАТО". Він додав, що обіцянки союзників збільшити витрати на оборону означають, що НАТО "буде більш готовим завтра, а ми будемо більш готовими післязавтра", щоб протистояти Росії і відреагувати на будь-яке подальше виведення військ.

Коментарі Гринкевича прозвучали на тлі побоювань з приводу очікуваного виведення американських військ з Європи в результаті майбутньої оборонної стратегії президента Дональда Трампа. Очікується, що так званий огляд військової стратегії включатиме передислокацію американських військ з Європи в Індо-Тихоокеанський регіон.

Побоювання з приводу скорочення чисельності американських військовослужбовців у Європі також відображають ширші дебати щодо прихильності Вашингтона альянсу за Трампа.

Як пише Politico, приватно деякі європейські союзники занепокоєні ситуацією в США, але публічно наполягають, що НАТО, як і раніше, залишається силою, з якою необхідно рахуватися.

"Усі процеси НАТО функціонують бездоганно", - заявив заступник міністра оборони Польщі Павел Залевський виданню. "На практиці американці виконують свої зобов'язання дуже добре".

Водночас Гринкевич висловив "стурбованість" тим, що Росія може перевірити на міцність колективну оборону НАТО в "найближчій перспективі", а також у "середньостроковій та, очевидно, в довгостроковій перспективі".

"Ми також думаємо про те, щоб діяти на випередження", - сказав він, відмовившись від подальших подробиць. "Якщо Росія намагається створити для нас дилеми, то, можливо, є способи, якими ми могли б створити для них дилеми".

Виведення військ США з Європи

Раніше ЗМІ писали, що США планують скоротити свої військові контингенти одразу в кількох країнах Східної Європи, включно з Румунією, Болгарією, Угорщиною та Словаччиною.

За даними джерел, 27 жовтня офіційними каналами НАТО було оголошено про рішення відкликати близько 800 військових із Румунії. Це рішення ухвалене Білим домом і вже набуло чинності.

