'Трумен' ухилявся від удару: як авіаносець США втратив винищувача за $60 млн, - BI

Розслідування показало, як авіаносець "Трумен" втратив другий літак під час розгортання у Червоному морі.

Різкий маневр авіаносця USS Harry S. Truman, який ухилявся від ворожого ракетного удару, завершився втратою винищувача F/A-18 Super Hornet вартістю 60 млн доларів. Літак разом із буксирним тягачем зісковзнув з палуби і впав у Червоне море. Це підтвердило офіційне розслідування ВМС США, пише Business Insider.

Інцидент стався 28 квітня під час бойових дій проти хуситів у Ємені. "Трумен" та його ударна група діяли в регіоні, де повстанці понад рік атакують судноплавні коридори.

За даними розслідування, авіаносець здійснив різкий ухильний поворот після повідомлення про можливий запуск балістичної ракети середньої дальності. У цей момент F/A-18 буксирували в ангар під польотною палубою.

Відео дня

Екіпаж не почув оголошення про маневр і був заскочений зненацька, коли корабель різко нахилився. Гальма літака були увімкнені, але несправні — винищувач почав неконтрольовано котитися назад.

Слизька палуба й несправні гальма

Після того як моряки зняли упори та ланцюги для перегону літака, "Супер Хорнет" покотився до краю палуби, тягнучи за собою тягач. Моряк, який перебував у кабіні, встиг вистрибнути, отримавши лише легкі травми.

Розслідування встановило одразу кілька критичних проблем:

несправні гальма F/A-18;

відсутність належного зв’язку між містком та ангарним відсіком;

зношене протиковзке покриття палуби, яке не оновлювали з 2018 року.

У підсумку винищувач Boeing, що десятиліттями служив у флоті США, був втрачений.

Один інцидент у довгій серії

Цей випадок став другим із трьох, коли "Трумен" втратив F/A-18 за одне розгортання, і не єдиним серйозним інцидентом:

Грудень: крейсер USS Gettysburg випадково збив один із літаків авіаносця — інцидент зі "дружнім вогнем".

Лютий: "Трумен" зіткнувся з вантажним судном.

Травень: третій F/A-18 впав у море після невдалої посадки.

Розслідування наголосило, що комбінація технічних несправностей, людського фактора та екстремальної бойової ситуації стала причиною однієї з найбільш дивних і дорогих втрат під час розгортання.

Вас також можуть зацікавити новини: