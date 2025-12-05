Війна РФ проти України зрештою буде закінчена. Таку заяву зробив президент США Дональд Трамп на церемонії вмикання вогнів на ялинці біля Білого дому.
Трамп наголосив, що через війну в Україні гинуть десятки тисяч солдатів, і це треба зупинити. США, за його словами, працюють над цим питанням.
"Треба це зупинити. Ми дуже наполегливо працюємо над цим", - сказав він.
Трамп також заявив, що встановлює мир по всьому світу, регулюючи війни на рівнях, яких раніше ніхто не бачив - таких рівнів може бути до восьми.
"Ми шукаємо ще один варіант врегулювання між Росією та Україною, якщо це можливо. І я вважаю, що зрештою ми досягнемо цього", висловив упевненість глава Білого дому.
Переговори про закінчення війни в Україні
Нещодавно США представили "мирний план" щдо закінчення війни в Україні. Він складався з 28 пунктів. Після переговорів з українською стороною він був дещо скорочений.
Цей план спецпредставники США Стів Віткофф і Джерад Кушнер днями показали російському диктатору Володимиру Путіну. Результати цієї зустрічі не розголошувались, але в ЗМІ з'являлась інформація про те, що прориву не відбулося.
Сьогодні вранці стало відомо, що у США закінчилась зустріч американської та української делегацій, на якій обговорювалися результати переговорів Віткоффа і Кушнера з Путіним.