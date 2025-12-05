Він зазначив, що в даний час йде пошук варіанту врегулювання між РФ та Україною.

Війна РФ проти України зрештою буде закінчена. Таку заяву зробив президент США Дональд Трамп на церемонії вмикання вогнів на ялинці біля Білого дому.

Трамп наголосив, що через війну в Україні гинуть десятки тисяч солдатів, і це треба зупинити. США, за його словами, працюють над цим питанням.

"Треба це зупинити. Ми дуже наполегливо працюємо над цим", - сказав він.

Трамп також заявив, що встановлює мир по всьому світу, регулюючи війни на рівнях, яких раніше ніхто не бачив - таких рівнів може бути до восьми.

"Ми шукаємо ще один варіант врегулювання між Росією та Україною, якщо це можливо. І я вважаю, що зрештою ми досягнемо цього", висловив упевненість глава Білого дому.

Переговори про закінчення війни в Україні

Нещодавно США представили "мирний план" щдо закінчення війни в Україні. Він складався з 28 пунктів. Після переговорів з українською стороною він був дещо скорочений.

Цей план спецпредставники США Стів Віткофф і Джерад Кушнер днями показали російському диктатору Володимиру Путіну. Результати цієї зустрічі не розголошувались, але в ЗМІ з'являлась інформація про те, що прориву не відбулося.

Сьогодні вранці стало відомо, що у США закінчилась зустріч американської та української делегацій, на якій обговорювалися результати переговорів Віткоффа і Кушнера з Путіним.

