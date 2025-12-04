У Києві завтра вдень буде 5-7 градусів тепла.

5 грудня погода в Україні не зазнає особливих змін, буде тепло та без опадів. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомляє Український гідрометеорологічний центр.

Якою буде погода в Україні

Зазначається, що теплу погоду без опадів і далі зумовлюватимуть поле високого тиску та тепла повітряна маса.

"Вітер південно-східний, східний, і рухатиметься зі швидкістю 5-10 м/с, але зверніть увагу, що у більшості західних та Вінницькій областях місцями пориви вітру 15-20 м/с", - йдеться у повідомленні.

Температура вночі становитиме 1-6 градусів тепла, а на сході країни та в Карпатах - від 2-х тепла до 3-х морозу; вдень - 3-8 градусів тепла, а на крайньому заході країни, півдні Одеської області та в Криму - дещо тепліше - 7-12 градусів.

Якою буде погода в столиці та на Київщині

Водночас на території Києва та Київської області 5 грудня буде хмарно з проясненнями та без опадів.

"Вітер південно-східний, 7-12 м/с. Температура по області вночі 1-6° тепла, вдень 3-8°; у Києві вночі 2-4° тепла, вдень 5-7°", - йдеться у повідомленні.

Якою буде зима в Україні

Як повідомляв УНІАН, раніше Укргідрометцентр заявив, що середня температура зимових місяців в Україні очікується вищою за норму на 1,5-2 градуси.

Водночас не виключені періоди холодної, морозної, погоди тривалістю 3-7 днів (може бути один період на 10-20 днів) з мінімальною температурою здебільшого в діапазоні від 5 до 18 градусів морозу. У північній частині країни та в Карпатах в окремі дні - дещо нижче, найімовірніше - в січні та лютому.

