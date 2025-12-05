На цій зустрічі Україну представляли секретар Ради нацбезпеки та оброни Рустем Умєров та керівник Генштабу ЗСУ Андрій Гнатов.

У Маямі завершилася зустріч української та американської делегацій, на якій обговорювався "мирний план" щодо України.

Про це повідомляє "Суспільне" із посиланням на джерела у делегації.

Видання повідомило, що на цій зустрічі Україну представляли секретар Ради нацбезпеки та оброни Рустем Умєров та керівник Генштабу ЗСУ Андрій Гнатов.

Нагадаємо, напередодні радник голови Офісу президента Олександр Бевз зазначав, що українська сторона прагне отримати звіт про нещодавні переговори американських спецпредставників США Стіва Віткоффа та Джареда Кушнера з російським диктатором Володимиром Путіним.

Переговори про закінчення війни в Україні

Нещодавній візит посланців президента США Дональда Трампа до Москви призвів до відмови російського диктатора Володимира Путіна від чергового плану з припинення війни проти Україною.

Як писало видання The Wall Street Journal, з цього можна зробити чіткий висновок, що Путін не хоче миру - він хоче Україну.

Вчора в інтерв'ю India Today диктатор заявив, що зібрався "звільнити" Донбас і так звану Новоросію - "військовим або іншим шляхом". Також він заявив, що нібито пропонував Україні вивести війська з Донбасу і не розпочинати військових дій, але Київ не погодився.

Також учора Трамп заявив, що Путін нібито хоче припинити війну проти України. Він послався на те, що таке враження склалося у його представників після переговорів у Кремлі.

