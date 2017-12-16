У Львові невідомі в масках розтрощили майно у трьох гральних закладах

У Львові невідомі з масками на обличчях влаштували погроми у трьох гральних закладах, розташованих неподалік центральної частини міста.

Читайте такожВ Одесі накрили підпільний покер-клубЯк повідомила УНІАН речниця Нацполіції Львівської області Світлана Добровольська, до правоохоронців надійшли повідомлення про те, що до трьох закладів гральних автоматів, які знаходяться у трьох різних районах міста, увірвалися невідомі в масках і пошкодили майно закладів.

«У період з 13.00 до 14.00 невідомі з масками на обличчях увірвалися до приміщень трьох гральних закладів, де пошкодили обладнання, після чого з місця події втекли. Постраждалих немає. Сума збитків встановлюється. Вирішується питання про відкриття кримінального провадження», - зазначила Добровольська.

Вона наголосила, що зараз поліція проводить заходи з метою встановлення причетних до погромів.

Як повідомив на своїй сторінці у Facebook координатор громадської організації «Варта 1», яка співпрацює з правоохоронцями, депутат Львівської міської ради Ігор Зінкевич, «сьогодні група молодих людей в масках побила вікна у приміщенні на вул. Городоцька, 33, і втекла в невідомому напрямку».

«Це акція проти гральних автоматів», - заявив він.

Натомість на сайті «Національного корпусу» повідомляється, що сьогодні у Львові «активісти Національного корпусу Львівщини спільно з активістами національних дружин закривають незаконні гральні зали, що сплачують податки Російській Федерації».

«Активісти «Національного корпусу» Львівщини спільно з активістами Національних дружин провели рейд в ігровому залі «Золота підкова», що на вулиці Городоцькій, 33. Даний зал обслуговується так званим «популярним державним лотерейним оператором» ТОВ «М.С.Л.», чиїм головним акціонером є російська компанія «Альфа-груп», яка також вважається головною тіньовою розрахунковою компанією Кремля. Гроші, виручені за допомогою гральних залів в Україні, одразу ж виводяться в Росію, де потім використовуються для підтримки терористів та фінансування армії окупантів на Донбасі. «Національний корпус» не дозволить нікому грабувати нашу Батьківщину та проводити надалі свою злочинну діяльність», - зазначається на сайті Національного корпусу.

Як стало відомо УНІАН з джерел у правоохоронних органах, невідомі молодики розтрощили загалом більше півсотні ігрових автоматів у трьох гральних закладах на вул. Городоцькій та Федьковича.