У Харкові горіла маршрутка з пасажирами (фото)

У Харкові під час руху загорілася маршрутка, в якій перебували пасажири. Вогонь повністю знищив салон автобуса.

Інцидент трапився у суботу, 16 грудня. Під час руху автобуса на вулиці Медичній водій помітив дим з-під капота і наказав пасажирам покинути салон, повідомили в поліції.

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Після того, як всі люди вийшли, чоловік намагався самотужки загасити вогонь, але той швидко розгорівся і перекинувся на салон.

Вогонь повністю знищив салон автобуса. Постраждалих немає.

Поліція встановлює обставини займання. Факт події внесено в Єдиний реєстр заяв та повідомлень.