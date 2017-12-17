У Харкові горіла маршрутка з пасажирами (фото)
11:45, 17 грудня 2017Інциденти
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Поліція встановлює обставини займання. Факт події внесено в Єдиний реєстр заяв та повідомлень.
Автобус у Харкові згорів повністю / фото поліція Харківщини
У Харкові під час руху загорілася маршрутка, в якій перебували пасажири. Вогонь повністю знищив салон автобуса.
Інцидент трапився у суботу, 16 грудня. Під час руху автобуса на вулиці Медичній водій помітив дим з-під капота і наказав пасажирам покинути салон, повідомили в поліції.
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Після того, як всі люди вийшли, чоловік намагався самотужки загасити вогонь, але той швидко розгорівся і перекинувся на салон.
Вогонь повністю знищив салон автобуса. Постраждалих немає.
Поліція встановлює обставини займання. Факт події внесено в Єдиний реєстр заяв та повідомлень.
Автобус у Харкові згорів повністю / фото поліція Харківщини
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