У Сумах направили до суду справу екс-депутата, який демонстрував дітям свій статевий орган

Сумською місцевою прокуратурою затверджено та сьогодні, 21 грудня, направлено до суду обвинувальний акт стосовно директора товариства з обмеженою відповідальністю, колишнього депутата обласної ради (2006 р.), дії якого кваліфіковано за ч. 2 ст. 156 (вчинення розпусних дій щодо малолітніх) КК України. Про це УНІАН повідомили у прес-службі прокуратури області.

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Згідно із повідомленням, досудовим розслідуванням встановлено, що 7 липня 43-річний обвинувачуваний, перебуваючи у дворі багатоповерхового будинку по вул. Ковпака в м. Суми, пропонував малолітнім дітям підійти до його автомобіля, за що обіцяв 100 гривень. Зацікавленим такою пропозицією дітям чоловік демонстрував свій оголений статевий орган.

«Того ж дня збоченець повторив подібні дії з дітьми по вул. Романа Атаманюка. Потерпілими від таких дій обвинуваченого визнані два хлопчики та дві дівчинки віком від 7 до 10 років», – йдеться у повідомленні.

За інформацією прес-служби відомства, стосовно вказаної особи вже триває судовий розгляд за скоєння низки злочинів, спрямованих на ухилення від сплати податків. За клопотанням прокуратури обвинувачуваному було обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, однак він звільнився під заставу в розмірі 135 тисяч грн.

За розбещення малолітніх підозрюваному загрожує позбавлення волі на строк від 5 до 8 років із позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років або без такого.

Як повідомляв УНІАН, 20 вересня на залізничному вокзалі в м. Маріуполь Донецької області правоохоронці затримали колишнього депутата Сумської облради, який поліцією Сумської області був оголошений в розшук за підозрою у вчиненні розпусних дій щодо малолітніх дітей та в низці злочинів, спрямованих на ухилення від сплати податків.

22 вересня близько 2 години ночі Ковпаківський районний суд м. Суми взяв під варту екс-депутата із можливістю внесення застави. Крім того, брату екс-депутата, який перешкоджав поліцейським, вручили повідомлення про підозру за статтею «Умисне заподіяння працівнику правоохоронних органів тілесних ушкоджень» Кримінального кодексу України.

25 вересня екс-депутата Сумської облради, якого підозрюють у розбещенні малолітніх, звільнили під заставу в сумі 134,8 тис. грн.