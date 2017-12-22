В Одесі сталася перестрілка, один з її учасників забарикадувався в автосалоні

У Суворовському районі Одеси сьогодні сталася перестрілка, один з учасників конфлікту забарикадувався в автосалоні.

Читайте такожУ центрі Одеси на вулиці знайшли мішок з мертвим чоловікомЯк повідомили УНІАН у відділі комунікацій Головного управління Національної поліції в Одеській області, о 10.14 на лінію «102» надійшло повідомлення про стрілянину на вул. Отамана Головатого.

На місце події прибула слідчо-оперативна група і керівництво ГУНП в Одеській області. Попередньо встановлено, що між групою осіб виник конфлікт, в результаті якого почалася стрілянина.

«Один з учасників конфлікту забарикадувався всередині автосалону», - повідомили в главку.

Наразі з'ясовуються обставини і причини події. У місті запроваджено оперативний план «Грім».