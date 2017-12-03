В Одесі суд просить посольство Азербайджану забезпечити перекладача обвинуваченому у вбивстві українського спортсмена

Малиновський районний суд Одеси просить посольство Азербайджану в Україні забезпечити перекладача азербайджанцеві, обвинуваченому у вбивстві українського спортсмена Сергія Лащенка на території лікарні в 2015 році.

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Як повідомили УНІАН в прес-службі суду, поточного тижня в Малиновському районному суді було призначено судове засідання у кримінальному провадженні за обвинуваченням у скоєнні умисного вбивства майстра спорту України з кікбоксингу і тайського боксу Лащенка.

Зазначається, що обвинувачений звернувся з клопотанням до суду про направлення заяви в посольство Азербайджанської Республіки в Україні про забезпечення участі перекладача на азербайджанську мову з метою забезпечення свого процесуального права.

Як пояснили в прес-службі, суд не може продовжити розгляд справи через відсутність перекладача. Раніше на судовому засіданні судом надіслано листа в бюро перекладів ПП «Калюжна І. А.» щодо сприяння в залученні перекладача і його участі в судовому засіданні.

«Однак у відповідь на зазначений лист було повідомлено про відсутність у штаті бюро перекладів ПП «Калюжна І. А.» перекладача азербайджанської мови», - повідомили в прес-службі.

Судова колегія задовольнила вищевказане клопотання обвинуваченого, у зв'язку з цим судове засідання відкладено до 7 грудня.

Як повідомляв УНІАН, у травні в Одесі було завершено розслідування та передано до Малиновського райсуду обвинувальний акт щодо іноземця, підозрюваного у вбивстві в 2015 році на території лікарні титулованого українського спортсмена - чемпіона Європи, майстра спорту з тайського боксу Сергія Лащенка.

На початку лютого громадянина Азербайджану Бабека Дамір-огли Гасанова було доставлено до Одеси з Росії. Іноземця, затриманого по лінії Інтерполу, було поміщено в СІЗО.

Його підозрюють у тому, що в ніч на 8 квітня 2015 року на території Київської міської клінічної лікарні Одеси №1 застрелив Лащенка в присутності свідків.

Повідомлялося, що конфлікт між двома групами людей почався в центрі міста - на вул. Дерибасівській. Під час з'ясування відносин сталася стрілянина, в результаті до вищеназваної медустанови було доставлено 3 людей, які дістали вогнепальні поранення, у тому числі Лащенка. Через деякий час на територію лікарні увірвалися 8 осіб, один з яких почав стріляти. Потім зловмисники зникли. Лащенко дістав смертельне поранення в сонну артерію.