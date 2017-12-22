В Одесі бензовоз протаранив чотири автомобілі і врізався в магазин (фото)

У Суворовському районі Одеси сьогодні бензовоз протаранив чотири автомобілі і врізався в магазин.

Як повідомили УНІАН у прес-службі патрульної поліції Одеси, на вулиці Добровольського водій вантажного автомобіля не впорався з керуванням, скоїв наїзд на 4 припарковані автомобілі, після чого виїхав за межі проїжджої частини, де допустив наїзд на продовольчий магазин.

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У результаті події потерпілих немає. Водій вантажівки ознак сп'яніння не має. Матеріали дорожньої аварії будуть направлені до суду для ухвалення рішення.

За словами очевидців, бензовоз компанії «ІксОйл» влетів в оптовий магазин «Ідеал».