В Одесі бензовоз протаранив чотири автомобілі і врізався в магазин (фото)
14:19, 22 грудня 2017Інциденти
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У результаті події потерпілих немає. Водій вантажівки ознак сп'яніння не має. Матеріали дорожньої аварії будуть направлені до суду для ухвалення рішення.
Бензовоз протаранив чотири автомобілі і врізався в магазин / фото 048.ua
У Суворовському районі Одеси сьогодні бензовоз протаранив чотири автомобілі і врізався в магазин.
Як повідомили УНІАН у прес-службі патрульної поліції Одеси, на вулиці Добровольського водій вантажного автомобіля не впорався з керуванням, скоїв наїзд на 4 припарковані автомобілі, після чого виїхав за межі проїжджої частини, де допустив наїзд на продовольчий магазин.
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У результаті події потерпілих немає. Водій вантажівки ознак сп'яніння не має. Матеріали дорожньої аварії будуть направлені до суду для ухвалення рішення.
За словами очевидців, бензовоз компанії «ІксОйл» влетів в оптовий магазин «Ідеал».
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