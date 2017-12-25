У Луганській області відновили електропостачання, порушене в результаті негоди
22:00, 25 грудня 2017Інциденти
79
Залишився частково знеструмлено один населений пункт - село Ракитовка на території обслуговування Кремінського РЕЗ (13 абонентів).
Відновлено електропостачання майже усім споживачам / gov.ua
В Луганській області практично відновили енергопостачання, порушене в результаті негоди. Про це йдеться в повідомленні прес-служби Луганського енергетичного об'єднання.
Читайте такожНа Закарпатті затопило більше ста дворів (фото)
"За оперативною інформацією станом на 16:00 25 грудня на підконтрольній території Україні Луганської області відновлено електропостачання майже всім споживачам, які були знеструмлені через негоду 24-25 грудня", - сказано в повідомленні.
Залишився частково знеструмлений один населений пункт - село Ракитівка на території обслуговування Кремінського РЕЗ (13 абонентів).
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter