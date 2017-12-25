У Луганській області відновили електропостачання, порушене в результаті негоди

В Луганській області практично відновили енергопостачання, порушене в результаті негоди. Про це йдеться в повідомленні прес-служби Луганського енергетичного об'єднання.

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"За оперативною інформацією станом на 16:00 25 грудня на підконтрольній території Україні Луганської області відновлено електропостачання майже всім споживачам, які були знеструмлені через негоду 24-25 грудня", - сказано в повідомленні.

Залишився частково знеструмлений один населений пункт - село Ракитівка на території обслуговування Кремінського РЕЗ (13 абонентів).