В Одесі порядок у період новорічних свят будуть забезпечувати понад тисячі правоохоронців

В Одесі для забезпечення громадського порядку в період новорічних і різдвяних свят на вулиці міста виходитимуть понад 1 тис. правоохоронців. Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу повідомив начальник управління превентивної діяльності Головного управління Національної поліції в Одеській області Іван Іщенко.

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За його словами, зараз порядок забезпечують до 250 правоохоронців, але з метою забезпечення громадської безпеки на вулиці міста й області вийдуть посилені наряди. Зокрема, в новорічну ніч кількість правоохоронців в Одесі збільшиться до 1 тис., до них приєднаються члени громадських формувань.

«У «найгарячіші» дні - 31 грудня, 1, 6 та 7 січня упродовж доби на вулицях міста й області працюватимуть понад 2 тис. правоохоронців і членів громадських формувань, з них 1 тис. - в Одесі», - сказав Іщенко .

Тільки на Думській площі і Приморському бульварі 31 грудня очікується до 50 тис. осіб. Іщенко також зазначив, що в місця масового скупчення людей заборонено приносити вибухонебезпечні предмети - фаєри та ін. У зв'язку з цим проводитимуться превентивні заходи, в числі яких - робота кінологів із собаками, поверховий огляд особистих речей.

При регіональному главку Нацполіції створять ситуаційний центр, до якого увійдуть представники всіх правоохоронних органів - поліції, СБУ, ДПСУ, ДСНС, аналітичний підрозділ буде постійно моніторити ситуацію.

Для позаштатних ситуацій сформують групи реагування з резервних сил - військовослужбовців Національної гвардії України і батальйону поліції особливого призначення.

Крім того, для забезпечення безпеки громадян буде організовано чергування біля великих торговельних центрів і супермаркетів.

За словами начальника управління патрульної поліції в Одеській області Юрія Рибака, на вулиці міста щодня виходитимуть 200-250 патрульних, збільшать кількість піших нарядів (суміжні групи) та автопатрулів. Також на вулиці вийдуть тактичні групи патрульної поліції, передбачено резерв.