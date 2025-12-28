Маємо всі передумови для угоди, що буде хорошою для України, - Трамп

У Флориді розпочала зустріч президентів України та США.

Президент США Дональд Трамп вважає, що є усі підстави для досягнення "хорошої для всіх" мирної угоди. Таку заяву він зробив під час спілкування з журналістами на початку зустрічі із президентом України Володимиром Зеленським.

Так, Трамп висловив переконання, що Володимир Путін "серйозно налаштований на мир".

"Занадто багато людей загинуло, і я думаю, що обидва президенти хочуть укласти угоду. Я справді вірю, що у нас є передумови для угоди, яка буде хорошою для України, хорошою для всіх. Немає нічого важливішого", - сказав Трамп.

Він додав, що для України буде "міцна" угода про безпеку, і "європейські країни дуже активно залучені". Також Трамп наголосив на економічних вигодах для України після війни.

"Я відчуваю, що європейські країни були справді чудовими, і вони дуже підтримують цю зустріч і прагнуть укласти угоду. Вони всі чудові люди", - сказав американський лідер.

Відповідаючи на запитання журналістів щодо можливих термінів укладення мирної угоди, президент США заявив, що у нього "немає дедлайнів".

"Єдиний мій дедлайн - це закінчити війну", - додав він.

Трамп також прокоментував учорашню масовану атаку РФ на українську енергетику.

"Україна також здійснила кілька дуже сильних атак, і я не оцінюю це негативно. У різних частинах Росії сталися вибухи", - сказав він.

Зустріч Зеленського і Трампа

Як писав УНІАН, на сьогоднішній зустрічі Зеленський і Трамп мають обговорити деталі мирного плану, зокрема американські гарантії безпеки для України.

Незадовго до початку цієї зустрічі Трамп і Путін встигли поговорити телефоном. Трамп назвав розмову "гарною та продуктивною", але подробиць не розкрив. Натомість у Кремлі детально про неї відзвітували.

Як розповів помічник Путіна Юрій Ушаков, для завершення війни Україна має погодитися на здачу Донбасу. При цьому президенти США і РФ начебто зійшлися в оцінці, що пропоноване Києвом і європейцями тимчасове припинення вогню лише затягує конфлікт. Ушаков також стверджує, що Трамп визнав прагнення Росії до політико-дипломатичного врегулювання.

