Трамп не готовий перетворити США на гаранта безпеки для України, - оглядач Skynews

Два головних питання переговорів президентів - гарантії безпеки та український Донбас.

Двома основними темами переговорів у Флориді стануть два різних питання. Про це пише Skynews з посиланням на кореспондента Марка Стоуна.

Перше питання полягає в тому, які гарантії безпеки готова надати Америка, а друге – це територіальне питання. Іншими словами - відмова України від територій Донбасу, які російські окупанти не змогли завоювати військовим шляхом.

"Один складний для Зеленського, а інший, схоже, складний для президента Трампа", – сказав Стоун.

За його інформацією, Трамп не бажає надавати Україні довгострокові гарантії військової безпеки США. Це значною мірою пояснюється тим, що такі гарантії безпеки "не відповідають його світогляду, який полягає в тому, що Європа є, зрештою, проблемою Європи".

Щодо території, то за словами Стоуна, це питання "надзвичайно складне" для Зеленського, оскільки його просять відмовитися від територій, за які Україна бореться.

Переговори у Флориді: останні новини

Як писав УНІАН, у Флориді, в резиденції Дональда Трампа, розпочалася зустріч президентів України та США. Під час спілкування з журналістами Трамп сказав, що існують передумови для досягнення "хорошої для всіх мирної угоди". Він додав, що гарантії безпеки для України будуть "міцними".

Водночас перед зустріччю із Зеленським Трамп мав телефонну розмову із російським диктатором Володимиром Путіним. Після того у Кремлі заявили, що для закінчення війни Україна має відмовитися від Донбасу.

