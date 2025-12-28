Трамп накинувся з критикою на ООН через Україну

Президент США вважає, що він - кращий гарант миру на планеті, ніж ООН.

Організація об’єднаних націй зіграла надзвичайно скромну роль у розв’язанні міжнародних конфліктів, включно із війною Росії проти України. Таку заяву зробив президент США Дональд Трамп у соцмережі Truth Social.

Так, він похвалився тим, що за посередництва США Таїланд і Камбоджа домовилися про негайне припинення бойових дій, що знову спалахнули на спільному кордоні кілька тижнів тому. При цьому Трамп не прогавив моливості вкотре нагадати, що під його керівництвом США буцімто припинили вже вісім збройних конфліктів в усьому світі.

"Можливо, Сполучені Штати стали справжньою Організацією Об'єднаних Націй, яка надала дуже мало допомоги чи підтримки в будь-якому з них, включно з катастрофою, що зараз триває між Росією та Україною. Організація Об'єднаних Націй повинна почати активно брати участь у справі миру у світі!" – написав Трамп

Конфлікт Камбоджі і Таїланду

Як писав УНІАН, у 2025 році між Таїландом і Камбоджею загострився давній прикордонний конфлікт, в якому сторони сперечаються через історичні пам’ятки на не узгодженій до кінця лінії кордону. У липні справа дійшла до застосування артилерії, бронетехніки та авіації.

Після кількох днів досить активних сутичок було досягнуто попереднього перемир’я за посередництва США, Малайзії та Китаю. Участь Сполучених Штатів полягала в тиску на обидві сторони для підписання угоди про припинення вогню, включно з погрозами торговельних наслідків та активною дипломатією.

Проте в грудні бойові дії поновилися. Обидві сторони звинуватили одна одну у порушенні умов літньої угоди. Спроби США повторно стабілізувати ситуацію не дали негайного результату, і більшу частину грудня бойові дії тривали. Лише наприкінці місяця представники Таїланду та Камбоджі за участі регіональних партнерів, включно зі Сполученими Штатами, відновили переговори.

