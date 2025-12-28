Після дзвінка Трампа Кремль назвав умову для закінчення війни

Путін і Трамп проведуть ще одну телефонну розмову за підсумками сьогоднішньої зустрічі лідерів України і США.

Під час телефонної розмови з Дональдом Трампом Володимир Путін заявив, що Україна повинна здати Донбас для закінчення війни. Про це розповів помічник президента РФ Юрій Ушаков у коментарі російським ЗМІ.

За словами Ушакова, розмова Путіна і Трампа відбулася з ініціативи американської сторони, мала "дружній, доброзичливий і діловий характер" і тривала 1 годину 15 хвилин.

"Президенти Росії і США дотримуються загалом аналогічних поглядів на те, що пропоноване українцями і європейцями тимчасове припинення вогню під приводом підготовки до референдуму або під іншими приводами веде лише до затягування конфлікту і загрожує відновленням бойових дій", - заявив Ушаков.

Відео дня

За його словами, для остаточного припинення війни Київ має "не зволікаючи" ухвалити рішення щодо Донбасу "з урахуванням ситуації, що складається на фронтах".

При цьому Трамп, якщо вірити Ушакову, сказав, що "переконався в прагненні Росії до політико-дипломатичного врегулювання, саме з урахуванням цього він має намір вибудовувати сьогоднішні переговори із Зеленським".

Крім того, два лідери обмінялися серією реверансів. Трамп заявив про вражаючі перспективи економічного співробітництва США з Росією та Україною в разі завершення війни. Також співрозмовники обмінялися новорічними привітаннями і побажали щастя "народам двох країн".

За словами Ушакова, за підсумками сьогоднішньої зустрічі із Зеленським Трамп знову зателефонує Путіну.

Зустріч Зеленського і Трампа

Як писав УНІАН, у ці хвилини президенти України і США проводять зустріч, присвячену питанням припинення російсько-української війни. За даними ЗМІ, ключовою темою обговорення мають стати американські гарантії безпеки для України.

Однак, як і перед попередньою їхньою зустріччю в жовтні, Путін встиг зв'язатися з Трампом телефоном. Минулого разу таким дзвінком російський диктатор зірвав постачання "Томагавків" в Україну.

Вас також можуть зацікавити новини: