Зустріч Трампа та Зеленського завершилася: перші подробиці

Зустріч політиків проходила в головній їдальні готелю Mar-a-Lago, вони розмовляли 2,5 години.

Перемовини між президентом США Дональдом Трампом та українським лідером Володимиром Зеленським почалися у Флориді о 20:30 за київським часом в неділю, 28 грудня. Через 2,5 години зустріч завершилася й наразі триває відеоконференція двох президентів із європейськими лідерами, повідомив міністр закордонних справ Італії Антоніо Таяні, пише Corriere Della Sera.

Оновлено 23:55: Трамп та Зеленський почали прессконференцію. Дивитися пряму трансляцію можна тут:

Оновлено 23:47: Як повідомив президент Фінляндії Александр Стубб, телефонна розмова Зеленського і Трампа з європейськими лідерами завершилася. Вона тривала більше години.

"Ми обговорили конкретні кроки для припинення війни. Ми всі прагнемо справедливого та тривалого миру", - сказав Стубб.

Видання вказало, що в відеозустрічі також бере участь голова Ради міністрів Італії Джорджія Мелоні.

"Ми повністю підтримуємо ініціативу США. Тепер подивимося, як розвиватимуться події – усе перебуває в процесі. Побачимо, чи прийме Путін ці пропозиції. Питання безпеки є ключовим і для нас, європейців. Європа має зіграти важливу роль: ми повинні діяти єдиним фронтом разом зі Сполученими Штатами, адже можемо стати вагомим партнером для завершення епохи війни", - сказав Таяні в програмі Zona Bianca на телеканалі Rete4.

Президент США Дональд Трамп перед зустріччю з президентом України Володимиром Зеленським заявив, що переговори наближаються до завершальної стадії. На його думку, і Київ, і Москва хочуть укласти угоду про припинення війни в Україні.

До складу української делегації увійшли посолка України в США Ольга Стефанішина, перший заступник очільника МЗС Сергій Кислиця, секретар РНБО Рустем Умєров, очільник Генштабу ЗСУ Андрій Гнатов, радник ОП Олександр Бевз та міністр економіки Олексій Соболєв.

З американської сторони у перемовинах беруть участь держсекретар Марко Рубіо, спецпосланець Стів Віткофф, генерал Ден Кейн, радник Трампа з внутрішньої безпеки, голова апарату Білого дому Сьюзі Вайлс, зять Трампа Джаред Кушнер та комісар Федеральної служби Джош Грюнбаум.

Перемовини Зеленського та Трампа: останні новини

Раніше УНІАН повідомляв, що приблизно за годину до зустрічі з Зеленським, очільник Білого дому мав телефонну розмову з російським диктатором Володимиром Путіним. За його словами, вона була "гарною та дуже продуктивною". Спікер Кремля Дмитро Пєсков підтвердив факт розмови, але не розповів деталей.

Також ми писали, що помічник президента РФ Юрій Ушаков коментуючи розмову Путіна та Трампа заявив проросійським ЗМІ, що російський диктатор висунув умову, що задля закінчення війни Україна має відмовитися від Донбасу. Ушаков заявив, що розмова між лідерами тривала 1 годину й 15 хвилин й "мала "дружній, доброзичливий і діловий характер". Ушаков додав, що після зустрічі з Зеленським, президент США знову має зателефонувати російському диктатору.

