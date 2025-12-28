Чи може Україна замінити західну зброю: авіаексперт вказав на важливий момент

Для серійного виробництва зброї, як пояснив Храпчинський, потрібен сталий період без війни.

Україна не може наразі повністю замінити західні зразки озброєння, заявив колишній офіцер Повітряних сил, заступник директора компанії-виробника засобів РЕБ Анатолій Храпчинський в інтерв'ю Київ24.

"Казати про власну заміну західним аналогам, наприклад, "Томагавк", неможливо, тому що ми знаходимося ще на тому рівні, коли можемо швидко масштабувати велику кількість виробництва ракет, які будуть виконувати певні тактичні задачі", - заявив Храпчинський.

При цьому, експерт зазначив, що для виконання бойової задачі потрібно використати більшу кількість ракет. Водночас, мова йде про власне виробництво, яке ми можемо покращувати та масштабувати. Проте про серійне виробництво говорити ще зарано.

"Серійне виробництво - це сталий період без війни, коли немає змін. У нас практично вся зброя кожні 3-6 місяців модернізується та покращується, оскільки є вимоги для цього. Ворог змінює тактику протидії, тому ми повинні відповідати цим вимогам", - пояснив Храпчинський.

Експерт додав, що оборонна промисловість України робить ставку на гнучкість і швидке вдосконалення виробів у відповідь на зміну тактики ворога. Храпчинський зазначив, що F5 "Фламінго" уже демонструють ефективність, уражаючи як великі, так і малі цілі. Це дозволяє Україні нарощувати власні спроможності навіть за обмежених ресурсів.

Українська зброя на фронті

Раніше УНІАН повідомляв, що з 2026 року компанія "Українська бронетехніка" почне виробляти 105-мм артилерійські боєприпаси М1. За даними, є наявна технічна можливість для забезпечення випуску до 100 тисяч таких пострілів на рік. Водночас, максимальне виробництво боєприпасів можливе лише у випадку фінансування та передплати від держави. Даний боєприпас здатен стріляти на відстань до 11,5 км, а його бойова частина складає приблизно 2,18 кг вибухівки при масі у 18,15 кг.

Також ми писали, що премʼєр-міністерка України Юлія Свириденко заявила, що більш ніж половина озброєння в Збойних силах України створена українськими виробниками. За словами Свириденко, понад 75% коштів було спрямовано на закупівлю зброї у українських виробників. Прем'єрка України додала, що на 2026 рік одним із завдань є подальше нарощування частки української зброї на фронті.

