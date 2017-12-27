На Житомирщині прикордонники затримали білоруса, якого розшукує Інтерпол за розбій на території Німеччини

В Житомирській області прикордонники затримали громадянина Білорусі, який знаходиться в міжнародному розшуку за скоєний на території Німеччини розбійний напад.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Житомирського загону Північного регіонального управління Держприкордонслужби України, вчора в пункті пропуску «Виступовичі» прикордонники відділу «Овруч» Житомирського загону виявили громадянина Республіки Білорусь, який за базою даних Інтерпол знаходиться в міжнародному розшуку.

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Так, в пункт пропуску на в‘їзд в Україну прибув автомобіль «Фольксваген», в якому в якості пасажира слідував 46-річний громадянин Білорусі.

Під час здійснення прикордонного контролю відносно білоруса було встановлено, що установчі дані іноземця занесені до бази даних міжнародної організації кримінальної поліції Інтерпол і він розшукується для арешту.

Як з’ясувалось, шукають білоруса за скоєний ним розбійний напад у Німеччині. Наразі іноземця передали представникам Національної поліції в Житомирській області.