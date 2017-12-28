В Одесі оголошували план "Перехоплення" через викрадення жінки

27 грудня невідомі особи у Приморському районі Одесі викрали жінку та повезли у невідомому напрямку на автомобілі БМВ Х5 темного кольору. Через викрадення був оголошений оперативний план "Перехоплення"

Про це у Facebook повідомив представник Головного управління Національної поліції в Одеській області Руслан Форостяк.

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"Сьогодні ввечері до чергової частини Поліція Одеської області надійшло повідомлення, що невідомі особи, буквально на вході до свого помешкання у Приморському районі #Одеса по вул. М.Говорова викрали жінку та повезли у невідомому напрямку на автомобілі БМВ Х5 темного кольору О 18:20 очільник ГУ НП Дмитро Головін ввів в дію оперативний план "Перехоплення". Вже о 19:30 автомобіль та зловмисники були затримані, план "Перехоплення" знято", - повідомив він.

Раніше в Ужгороді серед білого дня четверо чоловіків викрали людину.