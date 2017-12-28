У Львові невідомий відкрив стрілянину: поранення отримали двоє чоловіків

У Львові невідомий чоловік 27 грудня відкрив стрілянину по перехожих, внаслідок чого двоє чоловіків отримали вогнепальні поранення.

Як повідомили УНІАН у відділі комунікації Нацполіції області, у Франківський відділ поліції близько 22.00 надійшло повідомлення про те, що поблизу гаражів на вул. Відкритій (неподалік центральної частини міста) невідома особа стріляє з предмета, схожого на пістолет, у двох чоловіків.

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Працювала слідчо-оперативна група. З місця події було госпіталізовано двох мешканців Львова, віком 39 та 48 років, у них діагностовано вогнепальні поранення тіла.

Поліцейські встановлюють особу, причетну до стрілянини, а також обставини події.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 4 ст. 296 КК України (хуліганство). Санкція статті передбачає покарання до семи років позбавлення волі.