У Житомирі чоловік у кафе погрожував відвідувачам гранатою.

Як повідомили УНІАН у відділі комунікацій поліції Житомирської області, подія сталася у ці вихідні.

В одному з міських кафе відвідувачі відібрали у нетверезого чоловіка підозрілий предмет, зовні подібний до гранати, віднесли його подалі від приміщення і викликали поліцію. Правоохоронці вилучили небезпечну річ.

За фактом незаконного поводження з боєприпасами розпочато кримінальне провадження.

"До поліції надійшло повідомлення про те, що у міському кафе перебуває чоловік із небезпечним предметом.

Читайте такожУ Запоріжжі в результаті вибуху в гуртожитку загинули двоє людей

На місце події виїхали фахівці вибухотехніки, слідчо-оперативна група Житомирського відділу поліції, кінолог та патрульні поліцейські", - розповіли УНІАН у поліції.

На місці події зі слів свідків та очевидців з’ясувалося, що під час раптової суперечки між відвідувачами один із них, що перебував явно у нетверезому стані, витягнув предмет, зовні схожий на гранату. Інші чоловіки не розгубилися, відібрали у нього небезпечну річ і винесли її подалі з людного місця. Водночас було викликано поліцейських.

Фахівці-вибухотехніки дійсно виявили предмет, зовні подібний до гранати Ф-1 із підривачем. Його було вилучено та направлено на дослідження до науково-дослідного експертно-криміналістичного центру. Розслідування цієї справи триває.