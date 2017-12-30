В Одесі п'ятеро чоловіків на BMW Х5 викрали жінку і вимагали у неї гроші, але вона зуміла повідомити поліцію

Затримані в Одесі викрадачі жінки вимагали у неї 5 тис. дол. і автомобіль. Як повідомили УНІАН у відділі комунікацій Головного управління Національної поліції в Одеській області, йдеться про п'ятьох чоловіків, які були затримані 27 грудня.

«Жертвами зловмисників стали 35-річна одеситка та її знайомий. Погрожуючи пістолетом, зловмисники заволоділи майном жінки і вимагали, щоб та віддала їм ще 5 тис. доларів і автомобіль. Правопорушників затримали біля будинку потерпілої, куди ті приїхали за грошима », - повідомили в главку.

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Зазначається, що до Шевченківського відділення поліції Одеси надійшла інформація про те, що біля під'їзду одного з будинків на вул. Маршала Говорова невстановлені особи силоміць заштовхали жінку і чоловіка в автомобіль BMW Х5 і поїхали в невідомому напрямку. За якийсь час зателефонувала сама потерпіла і повідомила, що її викрали.

На пошуки постраждалих були направлені всі сили одеської поліції. У місті ввели оперативний план «Перехват».

Використовуючи сучасні технічні можливості, правоохоронці встановили місце перебування одеситки і виїхали за встановленою адресою.

«Уже за годину біля будинку жінки був виявлено й автомобіль з викрадачами. Ними виявилися 30-річний житель Ананьївського району і четверо одеситів віком від 28 до 32 років. Підозрюваних затримали і доставили до поліції», - зазначили у відділі.

Як з'ясувалося, правопорушники вирішили заволодіти майном потерпілої. Із застосуванням сили посадили жінку та її знайомого у своє авто, підозрювані відвезли їх у з кафе, де вимагали 5 тис. дол. і автомобіль. Оскільки необхідної суми у потерпілої не виявилося, зловмисники, погрожуючи пістолетом, відібрали у неї мобільний телефон та інші особисті речі і змусили їхати разом з ними додому за грошима. Біля будинку зловмисники залишили потерпілу в автомобілі під наглядом одного з подільників, а самі забрали у неї ключі від квартири і пішли шукати гроші. Коли правопорушники вийшли з будинку, їх затримали.

За даним фактом розпочато кримінальне провадження за ч.4 ст. 187 (розбій) Кримінального кодексу України. Проведено обшуки за місцями проживання правопорушників.

У квартирі одного з них виявлено та вилучено учбову гранату, травматичний пістолет «Форт 17» з магазином і патронами до нього, велику кількість мобільних телефонів, банківські картки, відмички, мінікамери для прихованої зйомки, маски для обличчя, рукавички і наркотичну речовину.

Зараз поліцейські перевіряють чоловіків на причетність до скоєння інших злочинів. Розслідування триває.

Як повідомляв УНІАН, увечері 27 грудня в Одесі були затримані зловмисники, які викрали жінку з метою здирства. У місті був введений план «Перехоплення».

У квітні у Миколаївській області викрали заступницю голови РДА та її позашляховик. Жінку залишили у безлюдній місцевості у сусідній області, звідки вона більше доби добиралася додому.