У Миколаївській області викрали заступницю голови РДА та її позашляховик

У Кропивницькому миколаївські поліцейські затримали підозрюваного у викраденні заступника голови Єланецької райдержадміністрації Ольги Гуліної та викраденні її автомобіля Toyota Land Cruiser Prado.

Як повідомили УНІАН у прес-службі поліції Миколаївської області, злочинця затримали в четвер, 20 квітня.

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"Під процесуальним керівництвом прокуратури області оперативні співробітники Управління кримінального розшуку та Єланецького відділення Новоодеського відділу поліції затримали у Кропивницькому 32-річного викрадача, який, залишивши викрадений автомобіль за межами міста на пустирі, намагався сховатися у натовпі на вулицях обласного центру", - повідомили в поліції.

Затриманій вже відбував покарання за незаконне заволодіння транспортним засобом.

"Він разом зі своїм спільником планували продати автомобіль потерпілої, але зробити це швидко не змогли через відсутність можливості у короткий термін сфабрикувати документи на нього", - зазначили у відомстві.

Наразі зловмисник затриманий у порядку ст.208 КПК України, вирішується питання щодо оголошення йому про підозру та обрання міри запобіжного заходу.

Тривають подальші слідчо-оперативні заходи щодо встановлення місця знаходження спільника затриманого.

Як повідомляв УНІАН, 15 березня двоє злочинців, погрожуючи насильством, відібрали у Ольги Гуліної автомобіль, довезли до території Кіровоградської області, де залишили у безлюдній місцевості за межами населених пунктів.

Злочин стався близько 14:00 годин 15 березня, але повідомити про нього жінка змогла тільки 16 березня о 18:20, коли змогла дістатися дому.

Слідчим відділенням розпочато кримінальне провадження за ознаками ч.2 ст.146 КК України «Незаконне позбавлення волі або викрадення людини» та ч.3 ст.289 КК України «Незаконне заволодіння транспортним засобом», санкції яких передбачають покарання у вигляді позбавлення волі на строк до дванадцяти років з конфіскацією майна або без такої.