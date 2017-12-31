Харківський терорист зловживав алкоголем і хотів потрапити до тюрми - знайомий

Володимира Безуха, який захопив заручників у відділенні "Укрпошти" у Харкові, направили до місцевого ізолятора тимчасового тримання. Про це повідомило Громадське із посиланням на чергового у Слідчому управлінні ГУ Нацполіції в Харківській області.

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Там затриманого Володимира Безуха допитували близько двох годин. Перед цим у чоловіка взяли біологічні зразки для подальших експертиз. Передають, що прокурор має звернутися до суду протягом 72 годин для обрання Безуху запобіжного заходу. Безуху загрожує 7-15 років ув'язнення.

Як пише Медиапорт, серед переговорників були батько "терориста", якого він не слухав, і знайомий зі школи, психолог Вадим Безуглий, який розмовляв зі зловмисником через двері, вікно й телефоном. За словами Безуглого, Безух був п'яний, перебуваючи на пошті, і його стан можна описати як "галюциногенну маячню".

Місцевий житель Василь розповів журналістам, що знайомий із "терористом" ще зі школи і часто бачив його нетверезим. "Його звуть Вова, кличка - "Безя"... Ну, він все вживає... Не працював він. Я нещодавно його зустрів. Каже: мені потрібно в тюрму. Я кажу: для чого? Він каже: треба. Буквально три дні минуло – і захопилася пошта", – розповів Василь.

Як повідомлялося, 30 грудня близько 14:00 озброєний чоловік увірвався до поштового відділення та забарикадувався із середини. У нього у заручниках опинилися 11 осіб, серед них – троє жінок та двоє дітей.

О 20:30 спецпризначенці КОРД штурмували відділення. Їм вдалося затримати нападника та вивести усіх заручників. Пізніше з’ясувалося, що затриманий притягувався до кримінальної відповідальності за наркозлочини. У чоловіка 1977 року народження були проблеми з психікою.