Під Києвом дівчина викинулася з вікна через тортури хлопця
Пара проживала разом упродовж 3-х місяців в орендованій квартирі в с. Софіївська Борщагівка Києво-Святошинського району. 22-річний молодик принижував й знущався над своєю 33–річною співмешканкою.
У селі Софіївська Борщагівка, що на Київщині, дівчина викинулася з вікна багатоповерхівки через тортури молодого хлопця. Про це повідомили у поліції області.
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"22-річний молодик принижував і фізично знущався над своєю 33–річною співмешканкою. Під час чергової сварки дівчина викинулася із вікна 3-го поверху та впала на східці підвального приміщення. На жаль, отримані тілесні ушкодження виявилися не сумісні з життям", - йдеться у повідомленні.
У поліції розповіли, що одразу ж після трагедії хлопець втік із квартири та намагався зробити собі алібі, щоб уникнути кримінальної відповідальності.
Поліцейські оперативно затримали зловмисника. Наразі суд вже обрав йому міру запобіжного заходу – арешт. Підозрюваному загрожує до 15 років позбавлення волі.
Раніше на Борщагівці 80-річна бабуся викинулася з вікна 5-го поверху, бо не хотіла бути тягарем для родини.