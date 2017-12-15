Не хотіла бути тягарем для родини: у Києві 80-річна бабуся викинулася з вікна (фото)
18:47, 15 грудня 2017Інциденти
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Ймовірною причиною самогубства вважають те, що бабуся не хотіла бути тягарем для родини.
Бабуся викинулася з вікна / фото espreso.tv
На Борщагівці 80-річна бабуся викинулася з вікна 5-го поверху, на місці події працює поліція.
Сусіди розповіли, що вона приблизно півроку жила в квартирі сина, який за нею доглядав. Ймовірною причиною самогубства називають стан здоров'я загиблої, передають "Вартові.Еспресо".
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Сусіди припускають, що вона не хотіла бути тягарем для родини, тому наклала на себе руки. Втім, правда це чи ні, повинна встановити поліція.
Як повідомляв УНІАН, у листопаді у Деснянському районі Києва дівчина, обурившись, що мати не дала їй можливості зайти в соціальні мережі, викинулася з 5-го поверху. Унаслідок падіння вона отримала травми, несумісні з життям.
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