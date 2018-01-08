У Києві на Русанівці у результаті пожежі у дев'ятиповерхівці загинула жінка

У Києві під час гасіння пожежі у квартирі 9-поверхового житлового будинку на бул. Олексія Давидова, 19, вогнеборці виявили тіло загиблої жінки.

Про це повідомляє прес-служба Державної служби з надзвичайних ситуацій.

Як зазначається, 7 січня о 20:31 до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення про те, що у в одній з квартир 7 поверху виникла пожежа.

Читайте такожУ Києві рятувальники загасили пожежу у 24-поверховому житловому будинку

На місце події прибуло чергове відділення 16-ї Державної пожежено-рятувальної частини. О 21:06 пожежу площею 10 кв.м було локалізовано, а о 21:26 — ліквідовано. Під час гасіння пожежі, в одній з кімнат квартири, рятувальники виявили тіло загиблої літньої жінки.

На місці пожежі працювало 4 одиниці основної та спеціальної пожежно-рятувальної техніки та близько 20 чоловік особового складу.

Причина виникнення пожежі наразі встановлюється.

Як повідомляв УНІАН, 5 січня у Житомирській області внаслідок пожежі загинуло 2 дітей.